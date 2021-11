Luboš Palata | Foto: archiv Deníku

Není pochyb o tom, že to, co se teď děje na polsko-běloruské hranici je pokusem běloruského diktátora Alexandra Lukašenka destabilizovat situaci na východní hranici Evropské unie. Je to jeho odveta za podporu, kterou se od zemí Evropské unie, s Polskem a Litvou v čele, dostává běloruské demokratické opozici. Současně ale vzbuzuje pochybnosti i chování polské vlády.