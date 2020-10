Romanu Prymulovi nic nedošlo. Místo rezignace své neodpustitelné chování dál omlouval a vymlouval se. Prý se nic nestalo. Nepomohlo mu to. Premiér Babiš ho naprosto správně odvolal a prezident Zeman to potvrdil.

Foto: Deník

I kdybychom nakrásně věřili Prymulově historce o soukromé schůzce v kapitule (což je prakticky nemožné), symbolický dosah zveřejněné fotografie je nedozírný. Je vidět, že končící ministr zdravotnictví si vůbec neuvědomuje, co je to politika. Nevadí mu, že se vysmíval lidem: Vy dodržujte pravidla, my, kteří je na vás navalujeme, nemusíme. Vztyčený prostředník.