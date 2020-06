Kupředu pravá

Nikdo jiný nemá tak silný a kompetentní tým jako my, řekl předseda strany Petr Fiala při včerejším startu kampaně do podzimních voleb. Možná by byla na místě větší pokora, protože doba, kdy se kolem regionálních politiků ODS rojily davy podivných existencí s nekalými záměry, ještě není zapadána prachem. Musí se ale Fialovi nechat, že sázka na spolupráci středopravých subjektů mu vyšla.

Foto: Deník