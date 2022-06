Po uhrazení potravin a nákladů na bydlení zbývá dvanácti procentům domácností sto korun na osobu a den. Vyplývá to z dat projektu Život k nezaplacení. Dovedu si živě představit, jak tito lidé vnímají zprávy typu, že kancléř Vratislav Mynář si loni přišel na 1, 9 milionu korun hrubého. A aby nestrádal, prezident mu ještě poslal odměnu 691 tisíc. Asi za to, jak týdny mlžil o jeho zdravotním stavu.

Prezident komunista

Tato čísla ale hravě trumfl management energetického gigantu ČEZ, který ze 70 procent vlastní stát. Osm členů představenstva si rozdělí odměny ve výši 135 milionů korun, šéf společnosti Daniel Beneš dostane 35 milionů. Ve stejnou dobu se klienti ČEZ dověděli, že od července zaplatí za plyn v průměru o 80 procent víc.

Bohatí se asi nudí a chtějí dostat lidi do ulic. Pokud ne, pak by měli svoje bonusy rozdat potřebným. Premiér Petr Fiala vzkázal, že se na to podívá. Tak ale rychle.