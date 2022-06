Málokdo by si v listopadu 1989 asi vsadil na to, že po třiatřiceti letech se bude v prezidentské volbě řešit otázka členství v KSČ. Avšak je to tak. Dva nejčastěji zmiňovaní uchazeči, Petr Pavel a Andrej Babiš, měli rudou knížku. Vlastnil ji i Tomáš Zima.

Jak důležitá je to okolnost?

Ministři v ideologické pasti

Pro pravicovou vládu Petra Fialy velmi. Zakladatel TOP 09 Miroslav Kalousek by dokonce na Pražském hradě raději viděl levicově smýšlejícího odborového předáka Josefa Středulu než bývalé komunisty. Byť právě jemu možná ještě víc vadí představa profesionálního vojáka nebo kontroverzního podnikatele skládajícího slib ve Vladislavském sále.

Myslím, že většině voličů je členství v předlistopadové komunistické straně ukradené. Všichni jmenovaní v ní byli v 80. letech minulého století, takže nemají na rukou krev z období justičních vražd. Zároveň se mohou pochlubit skvělou porevoluční dráhou. Pavel to dotáhl na náčelníka generálního štábu a předsedu Vojenského výboru NATO. Zima je profesorem medicíny a dvojnásobným rektorem Univerzity Karlovy. Babiš založil holding Agrofert, hnutí ANO a byl českým premiérem. Neschopnost tedy do portfolia jejich komunistické minulosti nepatří.

Znalost dějů minulých pomáhá chápat současnost

Určitě je ale na místě otázka ohledně jejich charakteru. Říkají-li, že bez členství v KSČ by nemohli dosáhnout svých profesních cílů, je to podle mě mizerná vizitka. Pokud byli schopni kvůli kariéře ohnout páteř tehdy, co od nich můžeme čekat nyní? Možná jim to připadá normální a určitě budou tvrdit, že nikomu neublížili. Ale kdyby kvůli postupu výš museli, udělali by to?

Být voličem kteréhokoli z nich, tyto věci by mě zajímaly.