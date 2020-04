Aleksi Šedo

je profesorem biochemie a patobiochemie a děkanem první lékařské fakulty Univerzity Karlovy

No, je to také podobné situaci s loupežníkem. Podle toho. Máte dva metry, devadesát kilo, trénujete bojový sport, věříte si a případně máte v podpažním pouzdře Glocka? Nebo jste starší, unavený, vystresovaný či dokonce nemocný? A o tom lopežníkovi před sebou nic nevíte? Ono možná ani to chození do gymu a na střelnici nemusí stačit. Možná umí víc než vy.

A není náhodou rozhodování trochu jiné, když probíhá potmě, tváří v tvář a člověk musí krok vpřed či vzad učinit hned, s plnou odpovědností třeba i za někoho dalšího, kdo na něm závisí?

Anebo naopak když někde v klidu rozumuje, co a jak by měl - někdo jiný - udělat, když po něm vyjede ostrý týpek? Ono se hezky s jiskrou v oku říká „levá – pravá – hák a zvedák“, případně „to já bych byl na všechno připravený.

#clanek|4519369

Na loupežníka odkuďkoliv, světovou pandemii, ať už vynořivší se z netopýrů či tajícího permafrostu, nebo na výbuch sopky, jejíž jméno neumím ani vyslovit.

A nejenže já bych byl připraven, ale všem můžu říci, že ten chlapík, co teď stojí v průjezdu před loupežníkem, to dělá blbě – a ještě k tomu schválně! A dost možná tím sleduje nějakou nekalost!“. Ten v průjezdu (a nebo ve Strakovce) se ovšem rozhodnout musí. Teď hned. Peníze, nebo život. A přitom dobře ví, že i při maximální snaze může přijít o obojí.

Koronavirus si jakožto typický záporák ke svým nejhorším činům vybírá většinou nemocné, oslabené dalšími chorobami. V medicíně jim říkáme polymorbidní pacienti. Ty, jejichž obranné systémy selhávají. Možná je to i memento pro společnost. Neměli bychom upadat ani do „sociální“ polymorbidity.

A jaký je váš názor? Pište prosím na adresu nazory@vlmedia.cz. Vaše příspěvky rádi zveřejníme.

Nemotat urputně do našeho konání sociální patologie, jako jsou nenávistné rozumování (nejlépe z home office), účelová ideologizace či kariéristické šíbrovství. Já vím. Ono se to snadno říká. Za to, že má cukrovku, astma, hypertenzi či selhávající srdce, nikdo nemůže.

Ale může se aspoň trochu bránit, třeba sníženou konzumací bůčku, slivovice či cigaret. Možná nemůžeme ani za své sociální deficity, které vedou třeba k objednávce sady hrnců u šmejdů, preferencím názorů lifestylových vševědů a zatvrzelosti v rámci jediné bubliny v duchu „my, nebo oni“. Třeba by proti té sociální patologii mohla pomoci inspirace těmi v první linii.

A těmi, co se do té první linie či na její pomoc dokonce postavili spontánně, ač by ani nemuseli. Než budeme mít virostatika a vakcínu, zkusme tomu chlapíkovi, co stojí před loupežníkem v průjezdu a musí něco udělat hned teď, třeba říct: „Nemusím tě mít rád, svět vidím jinak, ale ta vnitřní obrana proti kolenu loupežníka se ti povedla.

A nedodávat rovnou: „Ale tu obranu proti hlavičce a protiútok loktem určitě uděláš blbě, i když teď tě nechci kritizovat“. A ještě lepší by bylo se sám do bitky proti viru přidat. Když ta bitka totiž jede, bude nás muset přes agresora projít víc.