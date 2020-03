První reakce politiků byly rozpačité, ale ČR se vzpamatovala mezi prvními. My jsme s experty ČMKOS vypracovali a navrhli hned několik mimořádných opatření. Je dobře, že vláda pozitivně reagovala zejména na požadavky odborů, aby stát s okamžitou platností na sebe převzal závazky podnikatelů ve mzdové oblasti, zajistil plynulou výplatu mezd a tím i kupní sílu zaměstnanců po omezení či zastavení výroby.

Věřím, že obdobným způsobem se postaví vláda i k zásadnímu požadavku odborů na okamžité zastavení převodu zisků do zahraničí u firem působících na území ČR. Rovněž požadujeme okamžité zastavení exekucí a další. Vyhrají ti, co nenechají naši ekonomiku a lidi padnout na kolena. Mimořádná doba vyžaduje mimořádná řešení. Investice do lidí jsou klíčové. Z krize se doslova musíme proinvestovat.

Denně jsme v kontaktu s našimi organizacemi a máme informace z terénu v jakých nevhodných hygienických podmínkách někde nutí lidi pracovat, ale naopak jsou příklady, kde se o své zaměstnance starají vzorně. Chtěl bych poděkovat všem, kteří v této složité situaci pracují a vyslovit jim opravdu velké uznání.

Nelze vyjmenovat všechny profese, tak alespoň ty v první linii - zdravotníci, hasiči, policisté, záchranáři, prodavači, lidé v dopravě, na železnici, v energetice, nepřetržitých provozech, zajišťující potraviny, vodu, teplo a další a další hrdinové v práci. Děkujeme vám a jsme na vaší straně.

