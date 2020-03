Pavel Kopecký: Turecko nám posílá migranty. Nepřijímejme je

To, co dnes vidíme na řecko-tureckých hranicích, je hodně smutné a nebezpečné. Migranti, zřejmě znovu balamucení a uplácení Turky, se opět zkoušejí dávat na pochod do Evropy. Desítky tisíc se zas pokusily proniknout do Řecka, a tím do Evropské unie, ale údajně byli všichni zadrženi a vráceni.

