Už za necelý rok a půl vstoupí v platnost zákaz provozování neekologických kotlů, které splňují maximálně druhou emisní třídu. Jde zejména o kotle na tuhá paliva vyrobené před rokem 2000. Pokud někdo bude chtít v takovém kotli topit i po září 2022, hrozí mu sankce ve výši až 50 tisíc korun. Tak praví litera zákona.

Jistě, o této lhůtě víme roky. Přesto si troufám říct, že statisícům domácností nezbude nic jiného než to i přes hrozbu tučné sankce risknout, a než aby mrzly, tak si zatopí i v „zakázaném“ kotli.

Ministerstvo životního prostředí totiž na začátku roku samo uvedlo, že je v České republice stále v provozu ještě zhruba 300 tisíc takto nevyhovujících kotlů.

Nedělejme si tedy iluze, že by se takové množství podařilo do začátku příštího září vyměnit. Nevyhnutelná Mission Impossible pro stovky tisíc českých domácností má navíc hned dva důvody.

Pořízení nového ekologického vytápění jednak není levnou záležitostí a náklady mohou dosáhnout vyšších desítek až stovek tisíc korun. Ministerstvo životního prostředí proto už v roce 2015 zcela správně vypsalo dotační program známý jako kotlíkové dotace, který je nyní v závěrečné fázi. Žadatelé v něm mohli získat zpět až 80 % nákladů do výše 127 500 korun.

Zájem předčil očekávání, a proto byl objem dotací dokonce navýšen z původních 9 až na 12 miliard korun, které pomohly k výměně zhruba 80 tisíc starých kotlů. Proto se také již nyní hovoří o pokračování a dalších miliardách pro období let 2022 až 2027. Všechna tato fakta a čísla sice svědčí o jednoznačném úspěchu programu, ale zároveň odkrývají úskalí nadcházejících měsíců.

Pokud bylo zapotřebí šesti let na výměnu 80 tisíc kotlů, tak jak mají domácnosti stihnout vyměnit zbývající stovky tisíc kotlů za necelý rok a půl? Většina z nich si navíc nemůže dovolit uhradit výměnu ze svého a musejí proto čekat do příštího roku na vyhlášení pokračování kotlíkových dotací. Reálně tak budou mít na vše jen pár měsíců. Je sice hezké, že miliardy budou k dispozici až do roku 2027, ale pokutovat se má začít už od příštího září.

A peníze nejsou bohužel jediným důvodem, proč se výměna všech neekologických kotlů nemusí stihnout. Stejně jako peněz může totiž být i nedostatek lidí. Výměna kotle není něco, co byste si mohli provést sami. Montážních firem a živnostníků, kteří mohou nové kotle instalovat, je přitom v Česku dlouhodobě nedostatek. O tento obor je mezi mladými lidmi malý zájem a sehnat proto zkušeného odborníka může trvat týdny i měsíce.

To vše jsou bohužel holá fakta vyplývající ze statistik a zkušeností z posledních let. Domácnostem tak zbývá jen poradit, aby, pokud si to mohou dovolit, na nic nečekaly. A směrem ke státu bych ráda vyslala apel, aby se nad těmito fakty zamyslel a udělal vše proto, aby se Češi nemuseli bát pokut za nesplnění nesplnitelné mise.

