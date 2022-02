Evropská komise se rozhodla nepopřít realitu. A to přesto, že největší a nejmocnější unijní země Německo právě teď zavírá poslední jaderné elektrárny. Brusel totiž zařadil atomové elektrárny mezi „zelené zdroje“ energie. Protože, tak to prostě je.

Jaderná elektrárna sice není obnovitelný zdroj energie, byť vyčerpání zásob uranu pro výrobu elektřiny zdaleka nehrozí. Mimo jiné také proto, že v elektrárnách spotřebujeme jen menší část energie, kterou lze z uranu využít. Ale z hlediska emisí skleníkových plynů se prostě jejich produkce při provozu atomové elektrárny limitně blíží nule.

V evropské politice, i proto, že se musí dohodnout dvacet sedm členských států, je to ale vždy něco za něco. Proto byl za „zelený“ prohlášen i „německý“ zemní plyn, což z vědeckého hlediska je nesmysl. Ano, plynová elektrárna je z pohledu snah o zastavení globálního oteplování lepší než elektrárny uhelné. Ale emise skleníkových plynů produkuje a to ne úplně zanedbatelné.

Když budeme předpokládat, že se nenajde většina 20 členských států EU nebo většina mezi europoslanci, které by rozhodnutí Bruselu zablokovala, jde pro Česko i Unii o hodně dobrou zprávu. Vrací totiž snahy o klimaticky neutrální Evropu do roku 2050 do reálných mezí, které dosažení tohoto cíle začínaly chybět. Z klimatické revoluce se stává evoluce v mezích dnešních technických možností. Od aktivismu se vracíme k realismu.

Ano, znám mnoho, hlavně mladých lidí, kteří budou zklamáni. Ale znám i hodně těch starších, kterým se ulevilo. Chudoba, ani ta energetická, není žádná legrace, což si ostatně už teď tisíce Čechů zkouší na vlastní kůži.

Zelená pro jádro však klade velké nároky na český stát. Aby o stavbě jaderných elektráren přestal jen mluvit, ale aby stavěl. Ne za deset let, nýbrž pokud možno hned. Pokud chceme zelené jaderné Česko, máme tu šanci teď.