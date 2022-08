Už od mládí vystudovaného elektrotechnického inženýra Miroslava Blohmanna z Klatov fascinovaly vozy Tesla. Zároveň ale napjatě očekával, kdy se objeví nějaký producent dostupných malých elektromobilů vhodných do města.

Na to, jaké typy jeho firma nabízí a co jsme zjistili při jejich zkoumání, se můžete podívat do naší komentované fotogalerie.

Když se ani ve druhé polovině minulého desetiletí žádného takového počinu nedočkal, začal přemýšlet o zkonstruování vlastního automobilu. Technické zázemí by k dispozici měl. Jeho rodina totiž na okraji šumavského okresního města vlastní autosalon a servis značek Ford a Kia.

„Jenže jsem brzy pochopil, že nutný proces homologace takového vozu by pak v konečném důsledku zvýšil prodejní cenu na neúnosnou míru,“ vypráví. A tak se rozhodl sáhnout již po hotovém produktu a pouze ho upravit tak, aby vyhovoval požadavkům tuzemských zákazníků.

„V roce 2018 jsme tedy z Číny začali dovážet elektrickou tříkolku. Jde o model, který má vpředu jedno kolo s řízením řídítky a vzadu jsou dvě kola poháněné nápravy. Po technické stránce jde o jednoduché vozidlo, které ale díky malému elektromotoru s výkonem 3,4 koňských sil můžou řídit i majitelé řidičského oprávnění na moped, tedy od patnácti let.

Lze s ním sice jet rychlostí maximálně 45 kilometrů v hodině, ale ve výbavě už má třeba také rádio, couvací kameru, elektrické stahování oken a samozřejmě topení. Levnější verze s olověnou baterií přijde včetně DPH na necelých 121 000 Kč.

Výbava není špatná

Značka, pod kterou malé a dostupné elektromobily v Klatovech, v Sušici, v Plzni, a také u patnácti smluvních partnerů v celé republice nabízejí, se jmenuje elBlesk. „Anglických názvů je už hodně, chtěli jsme něco českého,“ vysvětluje Miroslav Blohmann.

Určitou dobou v Klatovech nabízeli také čtyřkolový model City S, ale s ním již končí. „Jízdní vlastnosti nebyly dobré, a i když jsme se snažili je vylepšit,“ moc se to nedařilo,“ vysvětluje. Předností však byl jeho vzhled. Čelní maska s pěti svislými lamelami ve stylu amerického Jeepu i jednoduchá záď s kulatými světly působí sympaticky.

„Nyní je naším nosným produktem rovněž čtyřkolový Tiger. Přiznávám, že to není úplný krasavec, ale jeho užitné vlastnosti tento nedostatek vynahrazují,“ uvádí Miroslav Blohmann.

Musel jsem si ho tedy vyzkoušet. Čelní maska s podivnými svislými vlnovkami se nelíbí ani mně, trošku směšně působí také nepřirozeně široká vnější zpětná zrcátka. A na zádi je přilepený zvláštní plastový batoh, který plní roli zavazadlového prostoru. „Je součástí standardní výbavy, protože si prostě myslím, že auto má mít nějaký kufr,“ říká. Nad ním je pak poměrně mohutný střešní spoiler. I nad ním jsem se trošku pousmál, jelikož maximální rychlost je pouze 80 kilometrů v hodině. „Už ale připravujeme i verzi se silnějším dvanáctikoňovým motorem, která pojede devadesát,“ dodává M. Blohmann.

Já jsem usedl do varianty, jejíž zadní kola pohání elektromotor s výkonem deset koňských sil. Uvnitř jsou dvě sedačky, ale pro dva urostlé dospělé to zrovna není. I když jsem jel sám, moje levé rameno poněkud utiskovaly dveře.

Volič režimů převodovky je páčka umístěná na sloupku volantu. Přístrojový štít tvoří samozřejmě displej, další pak je uprostřed palubní desky pro ovládání například rádia. Pod ním jsou ještě spínač mlhových světel či topení. Klasický konektor USB jsem nenašel, ale je tu „cigaretová“ zásuvka.

Tlačítka pro spouštění bočních okének jsou klasicky na dveřích, sedačky mají látkový potah. Stěrač je pouze jediný, ale je v něm integrovaný ostřikovač.

Na silnici není brzdou provozu

Plast na palubní desce působí lacině a na dolní části má otřepy. Moc se mi nelíbily ani nezakryté šrouby na některých částech interiéru a ve sluncem vyhřáté kabiny byl po nastoupení cítit typické pach „čínských“ lepidel. Vozítko nemá klasický palubní počítač, který by uměl zobrazovat zbývající dojezd v kilometrech. Je tu jen jakási stupnice, na níž v závislosti s ubývající kapacitou v baterii ubývají jednotlivé kostičky. „Můžete reálně počítat s dojezdem sto kilometrů, i když technické údaje udávají sto třicet,“ informoval mě před začátkem testovací jízdy M. Blohmann.

S autem jsem se vydal do ulic Klatov a kousek ujel také po silnici vedoucí z tohoto města směrem na Železnou Rudu.

Příjemným překvapením byl pro mě (na takto málo výkonnou pohonnou jednotku) svižný rozjezd a schopnost udržet avizovanou maximální rychlost 80 kilometrů v hodině i do mírného kopce. Přestože je auto velmi malé, když délka činí 225 a šířka 140 centimetrů, na silnici působí poměrně stabilně. Najít místo na zaparkování je hračkou, protože v místech pro podélné stání ho můžete s klidně postavit kolmo k obrubníku.

Když jsem si prohlížel namontovaná maličká dvanáctipalcová kola, byl jsem v nejistotě, jak si podvozek poradí s kanálovými propustmi, železničními přejezdy, výtluky a dalšími pastmi na silnicích. Nakonec jsem musel v duchu konstatovat, že bych se s ním nebál vyjet ani na ty nejhorší okresky. Však také prodejci počítají s tím, že si ho pořídí třeba také lidé, kteří dojíždějí z obcí v okolí do nějakého města za prací.

„Na podvozku jsme udělali oproti čínskému originálu řadu úprav,“ vysvětluje Miroslav Blohmann. Jiné jsou například tlumiče a vzadu jsme ještě vyměnili původní kotoučové brzdy za bubnové.

Lithiovou baterii s kapacitou 9,2 kWh lze dobíjet z klasické domácí zásuvky 230 Voltů a plné dobití trvá šest až osm hodin. „Máme ale připravené také vlastní řešení pro přímé dobíjení ze solárních panelů,“ říká šéf firmy elBlesk.

Toto se samozřejmě líbí moderně smýšlejícím lidem středního věku, kteří už nyní tvoří většinu jejich zákazníků, zatímco dříve to byli převážně důchodci. Třetí skupinou, která si jejich vozidla pořizuje, jsou pak „náctiletí“. Model Tiger lze totiž řídit s oprávněním na menší motocykly A1, a tedy již od šestnácti let. Cena přitom včetně klimatizace, parkovací kamery, elektricky ovládaných okének i zrcátek činí se slabším motorem 270 a silnějším 290 tisíc Kč.

V současnosti již také v Klatovech nabízejí třeba různým komunálním službám dva typy užitkových elektromobilů . Větší z nich je schopen uvézt až tunový náklad do vzdálenosti 200 kilometrů.

V závěru roku pak uvedou na trh větší osobní elektromobil. „Více zatím prozrazovat nemůžu, ale půjde o typ s možností převážení dětí také ve druhé řadě sedaček a s délkou lehce přes tři metry. I v tomto případě chceme udržet příznivý poměr mezi cenou a užitnými vlastnostmi,“ uzavírá Miroslav Blohmann. V současné době předpokládají úroveň cca 350 000 Kč včetně DPH. To by mohl být nový nejlevnější plnohodnotný elektromobil nabízený u nás. V současnosti totiž tuto pozici zaujímá s cenovkou 511 000 Kč Dacia Spring.