Zasíťované pozemky s dopravním napojením na silnici i železnici v těchto dnech odkoupila renomovaná developerská skupina P3 působící ve 12 zemích. Na více než 40 hektarech chce vybudovat průmyslově-obchodní čtvrť, kterou budou tvořit výrobní a skladové haly, obchody, showroomy, kanceláře a další zázemí. Architektonickým rukopisem se na podobě celého areálu pro P3 podílí ostravský architekt David Kotek.

„Máme jedinečnou možnost vdechnout zpátky život místu, jež bylo součástí slavné historie Ostravy jakožto průmyslového srdce naší země. Bude to mimořádná investice a na poměry průmyslového developmentu vznikne něco výjimečného. Pevně věřím, že se nám podaří udržitelně oživit průmyslovou zónu, a přitom vizuálně přirozeně navázat na blízké centrum města,“ řekl rodák ze Slezska a ředitel P3 pro Českou republiku Tomáš Míček.

Předseda představenstva Vítkovic, a.s. Rodan Broskevič prodej území potvrdil: „Naším cílem bylo najít investora s kvalitním záměrem. To se podařilo a nás to samozřejmě těší."

Zdroj: P3

Lokalita se nachází v širším centru Ostravy. Pozemek z jihu a západu ohraničují příjezdové komunikace v ulici Místecká a Rudná, východní okraj je určen řekou Ostravicí, severně se nachází známá Dolní oblast Vítkovice, v blízkém dosahu je nákupní centrum Karolína a na dohled je i Slezskoostravský hrad. A také proto se průmyslový developer P3 rozhodl k novátorskému kroku a přizval již k prvním návrhům městského architekta.

Industrial i zeleň

Za návrhem zamýšlené podoby ostravského P3 parku stojí David Kotek z Projektstudia, který navrhoval například druhou fázi Nové Karoliny, sportovní halu Krystal, firemní sídlo Grande Furioso nebo zábavní park Fun Kids.

„V návrhu byznys parku respektujeme ortogonální vazby, které Josef Pleskot vytvořil pro oblast Dolních Vítkovic, a doplňujeme chybějící urbanistickou strukturu. Snažíme se zachovat co nejvíce industriálních stop, a zároveň chceme pracovat se zelenými fasádami a udržitelnými materiály. Jsem hrdý, že vznikne areál, který má příkladné ambice jak v urbanismu, tak architektuře,“ říká architekt David Kotek.

„Po rozsáhlé sanaci je bývalá Aglomerace novým rozvojovým územím na atraktivní ose Dolní Vítkovice – výrobní areály Nových Vítkovic - vodíkové město H2 District, které vznikne na rekultivované uhelné a struskové Haldě Hrabůvka. Zbořili jsme ploty a vrátili běžný život do Dolních Vítkovic, dnes vzdělávacího centra se Světem techniky, aulou Gong, zpřístupněnou národní kulturní památkou a Bolt Tower. Teď se smysluplně oživuje Aglomerace,“ komentoval Rodan Broskevič, předseda představenstva společnosti VÍTKOVICE, a.s.

Očista rozsáhlých vítkovických pozemků probíhá postupně od roku 1998. Sanace lokality Aglomerace trvala zhruba dva roky (od července 2018) a byla převážně hrazena z prostředků, které se na tyto účely zavázal, v rámci smluv o odstranění starých ekologických zátěží, poskytovat průmyslovým firmám stát.

Zdroj: P3

„Odborné firmy odstranily přes 40 různých objektů, 150 tun odpadu, množství potrubních řadů, dopravních mostů a souvisejících zařízení. Bylo provedeno okolo 250 odběrů vzorků zemin a podzemních vod. Po té bylo území opatřeno tzv. sanačním překryvem inertními zeminami a zatravněno,“ uvedla specialistka Vítkovic pro ekologii Hana Bártková.

Ostrava před 190 lety rostla do podoby města díky Vítkovicím. Nyní firma rozvoj města podporuje tím, že pro původní průmyslová území nachází nové využití. Na Aglomeraci vznikne podnikání, které na tomto území nikdy v historii nebylo - moderní lehký průmysl. Podél řeky Ostravice současně zmizí další pozůstatek průmyslu starého. Význam proměny je tak daleko širší, než je jen sanace průmyslového areálu. Výsledek budou moci Ostravané podle deklarovaných záměrů P3 ocenit zhruba v polovině příštího desetiletí.

K TÉMATU

VÍTKOVICE a.s. během své dlouhé historie prošly mnoha změnami struktury. V posledních třech letech se společnost po rozsáhlé restrukturalizaci odklonila od strojírenské výroby a soustředí se na správu majetkových podílů, reality development a s tím související dodavatelské, energetické, IT a další služby. Klíčové projekty Vítkovic se soustředí na zmíněné rekonverze průmyslových areálů.