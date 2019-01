Opilý bezdomovec se večer dobýval do azylového domu

MĚLNÍK - Opilý muž se všemi silami snažil dostat do Azylového domu v Mělníku a nenechal se odbýt. Do budovy se snažil vkrást celkem třikrát za čtyři hodiny. Dvakrát se mu to povedlo

Pravidla azylového domu v mělnické ulici Na Fialkách mluví jasně: opilý dovnitř nikdo nesmí. | Foto: DENÍK/Viktor Janovský