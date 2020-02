Rodině o svém sňatku řekli až po téměř měsíci a půl, a sice na Štědrý den. Více už v následujícím dvojrozhovoru.

Proč jste se rozhodli pro svatební obřad právě na Mauriciu?

Aneta: Oslovili jsme několik českých agentur, které se svatbou v zahraničí zabývají a konzultovali jsme s nimi různé destinace, ale nakonec vyhrál právě Mauricius. Tamější hotely jsou totiž na svatby daleko lépe připraveny než většina jiných destinací. Ceny obřadů tam navíc nesahají do závratných výšin, hotely nabízejí pro tyto účely speciální balíčky na pobyty a slevy, které dosahují i několika desítek procent. A hlavně při dodržení určitých předepsaných podmínek se svatba uzavřená na Mauriciu uznává i v České republice, a to pro nás bylo zásadní.



Michal: Dlouho jsme zvažovali, jakou formou náš Svatební den zrealizovat. Dali jsme si dohromady všechny výhody i nevýhody klasické svatby v České republice versus svatby v zahraničí a jasně zvítězila varianta svatby v zahraničí. Pak již zbývalo jen najít vhodnou destinaci a volba tak padla na Mauricius.

Ani na okamžik jste neuvažovali o uspořádání veselky doma v České republice?

Aneta: Sami jsme byli vždy tak trochu „Nesvatbovi“ (úsměv). Účastnili jsme se svateb většiny našich kamarádů a všechny jsme si moc užili. Jen nás vždy odrazovala ta oficiální část. Měli jsme z toho možná zbytečné obavy. Každopádně svatbou v zahraničí jsme si tu oficiální část užili jen my dva, bylo to o nás, tak jak jsme to chtěli my a bez předsvatebního stresu.



Michal: Uspořádání svatby i veselky v České republice jsme zvažovali, ale vzhledem k tomu, že hodně cestujeme a máme rádi exotiku, rozhodli jsme se nakonec náš velký den zrealizovat takto netradičně.

Předpokládám, že před odletem bylo nutné dopředu zajistit určité náležitosti jako matriku a podobně. V čem přesně tedy toto zařizování spočívalo a kolik času vám to zabralo?

Aneta: Svatbu na Mauriciu je třeba plánovat 6-8 týdnů před plánovaným obřadem. Potřebné dokumenty nesmí být starší než tři měsíce, a ač jejich vystavení obvykle trvá jen chvíli, zákonná lhůta pro jejich vyhotovení je až měsíc. Nám na matrice v Opavě i Ostravě vše vystavili na počkání po předchozí telefonické domluvě. Bylo třeba dodat duplikát rodného listu soudně přeloženého do angličtiny, fotokopie cestovních pasů (platnost vašeho pasu musí být minimálně 6 měsíců po návratu z Mauricia) a vyplnění žádosti o svatbu (jedná se o jednoduchý formulář v anglickém jazyce, kde je uveden termín a místo svatby a základní osobní údaje snoubenců.) 40 dnů před svatbou je hraniční termín pro odevzdání dokumentů, poté je již mauritijské úřady nemusí akceptovat.

Po příletu na Mauricius jsme pak následující dopoledne museli do hlavního města Port Louis na jejich matriku, kde nám zástupce agentury, která nám vše zajišťovala, představil našeho oddávajícího, s kterým jsme si prošli naše dokumenty. Vše jsme si odsouhlasili a probrali průběh svatebního obřadu.

Jak vypadal váš svatební den?

Aneta: Ráno jsme si šli zaběhat, pak jsme si dali výtečnou snídani, dopoledne jsme lenošili u moře a po obědě jsem se šla připravit. Hotel mi v ten den zajistil speciální místnost, ve které jsem se líčila i česala. Michal se chystal na hotelovém pokoji. Obřad začínal v 16:00 přímo na pláži. Oddávající pronesl krátkou řeč, následně jsme si řekli ANO, vyměnili si prstýnky a dali si první novomanželský polibek. Svědky byli manažer hotelu a česká koordinátorka z agentury, která nám svatbu zajišťovala. Celý obřad probíhal v angličtině, oba dva anglicky rozumíme dobře, tak jsme překladatele nevyžadovali, ale není problém si překladatele zajistit. Kdo tedy anglicky neumí, ať se určitě nenechá odradit (úsměv). Vše nám dokumentoval místní fotograf, který se nám opravdu věnoval, byl moc milý a dočkali jsme se také krásného západu slunce. Po focení jsme si na pláži užili romantickou večeři při svíčkách za šumění moře.

Michal: Samotný obřad i celý svatební den byl naprosto úžasný. Tím, že svatba probíhala v zahraničí, tak odpadly všechny organizační starosti, nervozita a napětí, které mnohdy svatbu doprovází. Náš svatební den jsme si tak užili bez jakéhokoliv stresu a potřeby cokoliv zařizovat.

Jaké jste při něm měli pocity? Panovala třeba nervozita, ačkoli byl obřad ryze soukromý?

Aneta: Bylo to nádherné a romantické. Určitě bych takovou svatbu ostatním nevěstám doporučila, ale není to úplně pro každého. Je nutné vzít v potaz i to, jak bude reagovat rodina. Spousta známých mi řekla, že by jim tento krok jejich rodiče neodpustili. Nám se tohle ale naštěstí nestalo. A pokud tento nápad někdo bral jako nepříjemné překvapení, pevně věřím, že nám už je odpuštěno (smích). Je nutná odvaha a odhodlání. A hlavně, brali jsme se po 10 letech, a to už možná ani někteří nedoufali, že se vůbec někdy vezmeme. Svatba je hlavně o dvou aktérech a my jsme si ji zařídili přesně podle svých představ.

Michal: Musím přiznat, že jsem byl malinko nervózní. Obřad byl soukromý, ale přesto šlo o událost, která se koná jednou za život, a tak jsem byl před příchodem nevěsty nervózní a napjatý, jak vše dopadne. Při pohledu na ni však nervozita rychle opadla a mohl tak naplno propuknout samotný obřad.

Nechyběla vám na svatbě rodina nebo přátelé?

Aneta: Určitě jsme na ně v ten den mysleli a se všemi plánujeme velkou párty na konci února, kde to společně oslavíme, připomeneme si s nimi náš velký den a promítneme fotky i videa.

Michal: Tím, že svatba probíhala v zahraničí a přímo na pláži, tak byla opravdu jen o nás dvou. Společně s manželkou máme velké a rozvětvené rodiny a spoustu přátel se kterými nyní vše společně oslavíme na velké svatební párty v České republice a svatbu tak s nimi prožijeme takřka znova.

Měla tato svatba z vašeho pohledu vůbec nějaké nedostatky, učinili byste nyní třeba něco jinak?

Aneta: Určitě bych nic neměnila. Máme fantastickou vzpomínku, která nám zůstane navždy. Vše proběhlo bez stresu a spojili jsme svatbu zároveň se svatební cestou a dovolenou. Svatba v ráji má své osobité kouzlo a na tento nezapomenutelný zážitek vzpomínáme moc rádi.

Michal: Našeho rozhodnutí nelitujeme, kdo může říct, že o v den vlastní svatby si byl ráno zaběhat na pláži, ležel a popíjel drinky u bazénu a po obědě se začal připravovat na odpolední obřad a večeřel při západu slunce na pláži (úsměv).

Stává se, že při svatbě v zahraničí je pak potřeba si znovu říci své „ano“ ještě i v místě bydliště. Byl to také váš případ nebo české úřady považují obřad na Mauriciu za „dostačující“?

Aneta: V den odletu z Mauricia nám na hotelu předali mauricijský oddací list, který jsme ihned po příletu domů odevzdali na matrice v Ostravě, která ho posílala na Zvláštní matriku v Brně, kde měli 6-8 týdnů na vystavení českého oddacího listu. Naše svatba je tedy nyní právně platná i v České republice.

Michal: Mauricius je jedna z mála zemí, kde je svatba právně platná také v České republice.