Jeho sebevražedný čin zanechal šest mrtvých, mezi kterými byli i šestiletý hoch a tříletá dívka. Blažkův rodný dům je hororová atrakce v centru Liptaně. Je to ale hlavně ruina, o kterou obec nestojí.

Dům zdědil a prodal stát

Blažek byl podivín, samotář a notorický stěžovatel. Po sebevražedném výbuchu plynu v paneláku zemřel bez potomků, takže jeho rodný dům v Liptani po něm dědil stát.

„Chtěli jsme po státu, ať tu ruinu předají obci, že s ní už sami uděláme pořádek. Řekli nám, že nejdřív musí vyhlásit aspoň tři dražby. Dlouho se jim nikdo nepřihlásil, až na poslední pokus do toho vstoupila firma z Brna, která dům koupila. Se současným majitelem je dost těžké se domluvit. Její zástupce jen obecně naznačil, že chce v Liptani nějaký ubytovací komplex, ale v životě tu nebyl. Těžko říct, nakolik jsou jeho záměry reálné,“ krčí rameny starostka Liptaně Blanka Klimošková, které počínání nového majitele nedává smysl.

Proč by to někdo kupoval?

„Možná dům zahlédl na fotce, a omylem ho považoval za obytný objekt vhodný rekonstrukci. Neumím si představit jiný důvod, proč by to někdo kupoval. Když jsme se ptali na záměry nových majitelů, udělali nám fotomontáž s vizualizací, jak by to mohlo vypadat. Když jsem to viděla, tak jim říkám: podívejte, tady navrhujete vchod z našeho pozemku a nemáte to dořešené. Ani další pozemek, kde navrhujete přístavbu, vám nepatří. Působí to na mě dojmem, že si něco plánují na vodě a nemají to sami dořešené,“ popsala starostka komunikaci s vlastníkem Blažkova domu. Leží na hlavní silnici v centru Liptaně. Kousek od něj je památník, turistický rozcestník, dětské hřiště a hasičárna.