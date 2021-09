Ještě před turnajem jsme se ptali šéfů firem, lídrů a kapitánů na pětici sportovně laděných otázek. Jak odpovídal Jan Vydra, inženýr kvality v boleslavské firmě Magna Automotive?

Váš největší sportovní úspěch?

Bylo jich mnoho. Od hraní krajského přeboru Libereckého kraje za Sedmihorky, přes postup do krajského přeboru Královéhradeckého kraje s Hořicemi, po uběhnutí Pardubického a Nasavrkského půlmaratonu, absolvování SPARTAN trifecty, výhry Ligy mistrů ve FIFA na Xboxu až po vyběhnutí cca deseti schodů do kanceláře v rekordním čase.

Co děláte pro svou kondici?

Kromě restartu fotbalové kariéry v perspektivním klubu jičínské okresní soutěže TJ TK Žlunice parkuji na zaměstnaneckém parkovišti u firmy, takže každý den udělám minimálně 100 kroků od auta a zpět během cesty do práce.

Turnaj pro týmy z Boleslavska, Mělnicka a Nymburska se v rámci Zaměstnanecké ligy koná v úterý 14. září na stadionu SK Benátky nad Jizerou.

S kterým fotbalistou byste si chtěl zahrát a proč?

Z těch méně známých třeba s Pavlem Nedvědem nebo Ronaldinhem, abychom si to mohli strčit do kecky. Z těch známějších fotbalistů bych vybral kamaráda Jakuba Špačka, protože tomu není tak dávno, co přestoupil do nebeského angažmá.

Jaký jste si dali v životě „vlastňák“?

Musím poklepat na brankovou konstrukci, ale vyložený „vlastňák“ si nemohu vybavit. Na druhou stranu je krásný gól do vinglu pracovat se skvělým týmem, jaký máme u nás v Magně.

Komu byste dali červenou kartu a za co?

Jak se to říká? „Přej a bude Ti přáno.“ Takže před našimi zápasy červenou kartu dávat nebudu. I když pár kandidátů by se určitě na světě našlo.