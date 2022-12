Hlavním cílem je poskytnout inspiraci na netradiční pohybové úkoly a zároveň motivovat rodiče, aby si v předvánočním shonu našli chvíli na společnou aktivitu s dětmi. Maskot projektu Se Sokolem do života sokolík Pepík a jeho parta zvířátek si od 1. prosince až do Štědrého dne připravili pro holky a kluky zajímavé činnosti.

Od pondělí do pátku rozhýbeme tělo při plnění pohybových aktivit. Úkoly budou představeny pomocí krátkých videí, která připravila fyzioterapeutka a cvičitelka T.J. Sokol Ústí nad Labem Kateřina Pokorná s Magdalénkou, Stelou a Štěpánkou. O víkendu budeme společně tvořit a učit se novým věcem. Všechny činnosti jsou připraveny tak, aby se daly realizovat v kolektivu i v domácím prostředí.

Jednotlivé úkoly budou postupně představovány na sociálních sítích projektu Se Sokolem do života (Facebook a Instagram). Karta k adventnímu kalendáři, kde si děti mohou odškrtávat úkoly, které již splnily a krátit si tak čekání na Ježíška, je ke stažení na www.sesokolemdozivota.cz.

O projektu Se Sokolem do života

Se Sokolem do života je nejrozšířenější projekt pro rozvoj pohybových dovedností pro děti ve věku 3-6 let u nás. Pedagogům zapojených mateřských škol, dětských skupin a tělocvičných jednot poskytuje kompletní metodické materiály pro rozvoj pohybové gramotnosti. Cvičení vychází z dlouholeté tradice Sokola a děti plní nejrůznější pohybové úkoly, rozvíjí své poznání a zúčastňují se mnoha netradičních aktivit. Cílem je, aby se naučily pracovat se svým tělem, koordinovat pohyby, zároveň zvyšovat svoji tělesnou zdatnost a pohyb se stal přirozenou součástí jejich života. Hlavně je to ale musí bavit. K tomu pomáhají zvířátka, která je celým programem provázejí. Všechny úkoly v projektu jsou rozděleny do pěti oblastí: přirozená cvičení, obratnost, cvičení s míčem, rozvíjení poznání a netradiční činnosti. Děti sbírají do svých sešitů nálepky za splněné úkoly a na konci je čeká odměna. Do letošního 7. ročníku se přihlásilo 108 702 dětí z 2 002 mateřských škol či tělocvičných jednot.

Česká obec sokolská

Adventní kalendář projektu Se Sokolem do života.Zdroj: ČOS