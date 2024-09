Všechno začaly naše skvělé seniorky svým tradičním červnovým sportovním pobytem v Chorvatsku. Cvičenky Marie Hoffmannová, Květa Marsová, Zdeňka Šuldová, Dagmar Vrátná a Alena Škvárová se do toho pustily s plnou vervou a ukázaly nám, že věk je opravdu jen číslo. Dvoufázový trénink, sportovní aktivity, edukační programy a cvičení na zlepšení mentálního zdraví – nic z toho jim nebylo cizí.

Cvičitelka Jana Osztényi k tomu dodává: „Naše seniorky jsou inspirací pro nás všechny. Jejich elán a optimistický přístup jsou příkladem, jak užívat života naplno!“ Jsme opravdu pyšní, že máme v Sokole takové skvělé ženy.

Letos jsme také oslavili XVII. všesokolský slet. Na přelomu června a července rozhýbal Fortuna arénu Eden i celé Česko. Dne 30. června prošel Prahou velkolepý průvod, kde se setkaly všechny župy, skladby i generace pod heslem „Sokol spokuje“. V Edenu pak následovaly dny plné zkoušek, které vyvrcholily úžasnými vystoupeními 4. a 5. července. Sokol Kralupy byl vidět hned ve třech skladbách – děti zářily v „Mravencích“, a naše dospělé sokolky a sokoli to rozbalili v „Rockové symfonii“ a „Jdi za štěstím“. Tento slet byl prostě nezapomenutelný a už teď se těšíme na další za šest let. Děkujeme všem, kteří přispěli svým úsilím a energií.

Nemohli jsme také vynechat náš tradiční příměstský tábor. Tento rok jsme se vydali na dobrodružnou cestu jako „Trosečníci na Sokoláku“. Už 13. ročník tábora přivítal ve dvou týdenních turnusech 66 dětí, které si to náramně užily. Týmy Tygrů, Žraloků a Jestřábů soutěžily nejen o prvenství, ale také o klíče k truhle s pokladem. Horké letní počasí nám přálo, a tak jsme si užili každodenní koupání, vodní hry, nocování pod širákem, táborák s opékáním špekáčků, noční hry a samozřejmě táborovou olympiádu. Děkujeme všem trosečníkům a vedoucím za báječnou atmosféru!

A teď novinka: V kralupském Sokole máme nový nohejbalový oddíl mužů. Naši svalnatí borci se rozhodli ukázat své dovednosti v okresní soutěži Prahy západ. Tak je přijďte podpořit nebo je sledujte na facebooku: Nohejbal Kralupy nad Vltavou

Letní prázdniny jsou sice za námi, ale naše tělocvičny a venkovní hřiště se opět začínají plnit nadšenými cvičenci, které vítáme s otevřenou náručí. Už se nemůžeme dočkat všech podzimních akcí, které nás čekají.

Co nás čeká na podzim

24. září – senioriáda aneb zábavné odpoledne nejen pro seniory.

8. října – Památný den sokolstva: Vzdáme hold statečným sokolům, kteří obětovali své životy za svobodu a demokracii.

10. října – oslava 140 let kralupského sokola v městském muzeu: Přijďte si připomenout 140 let historie jedné z nejstarších institucí v Kralupech nad Vltavou.

18. října – Strašidla na Sokoláku: Přijďte se bát a užít si zábavu s dětmi do 10 let!

28. října – Nazdar, na start!: Přidejte se k tradičnímu Sokolskému běhu republiky a běžte s námi! Registrace na www.behrepubliky.cz.

Těšíme se na všechny sokolíky i nové členy, ať už na hřištích, v tělocvičnách nebo na našich akcích!Více informací na www.sokol.kralupy.cz.