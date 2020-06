„Máme radost, že se nám povedlo domluvit se s pořadatelem běhu také na Mělníku. Přáli bychom si, aby Olympijský běh proběhl ve stejném rozsahu jako každý rok, jen výjimečně o 3 měsíce později. Co se týče počtu běžců na jednotlivých závodech, tak se v září přizpůsobíme aktuální situaci,“ řekl generální sekretář ČOV Petr Graclík a upozornil na klíčové propojení sportu se zdravím člověka.

„Pohybová aktivita je v tomto období, kdy je třeba kvůli viru posilovat přirozenou imunitu, velmi důležitá. Běh v přírodě je to nejmenší, co pro své zdraví můžeme udělat.“ Cílem běhu na podporu šíření olympijských hodnot a myšlenek tak bude také motivace veřejnosti, aby se pohyb stal přirozenou součástí životního stylu.

Všechny závody rozmístěné kromě Mělníka také na více než osmdesáti místech po celém Česku budou mít jeden společný cíl – jako jeden tým odstartovat najednou v 18. hodin, a to přímo z éteru Českého rozhlasu Radiožurnálu.

V rámci T-Mobile Olympijského běhu účastníci neběží pouze pro sebe, část ze startovného jde na podporu charitativní činnosti České olympijské nadace, jež umožňuje sportovat dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. V roce 2019 vybrali běžci společně pro Českou olympijskou nadaci přes 384 tisíc Kč.

T-Mobile Olympijský běh se koná každý rok v rámci oslav Olympijského dne. Olympijské myšlenky prostřednictvím běhu ožívají již přes třicet let a může u toho být každý, kdo má běžecké boty a chuť vyrazit na připravené trasy.

Registrace do všech závodů probíhají na www.olympijskybeh.cz. Startovné začíná na 150 Kč. Děti do 15 let běží v rámci dětských závodů zdarma.

AUTOR: Jiřina Liptáková