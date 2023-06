/FOTOGALERIE/ Na konci května byla v Galerii Pošta v Dubé zahájena výstava českolipského výtvarníka a ilustrátora Atily Vöröse. Návštěvníci galerie se mohou těšit na ukázky jeho ilustrátorské práce a volné tvorby, ve které se zabývá především kresbou, zachycující prolínání různých rovin prostoru. Expozice s názvem Bezejmenná výstava potrvá do soboty 24. června.

Bezejmenná výstava je v Galerii Pošta k vidění do 24. června. | Foto: Markéta Myšková

Výtvarník, pocházející z Dunajské Stredy na Slovensku absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze, pracoval pro filmové ateliéry Koliba v Bratislavě a řadu let také pro Vlastivědné muzeum v České Lípě. Od roku 2002 je na volné noze. Své výstavy a prezentace měl na řadě míst, nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Vernisáž výstavy Atila Vörös – Bezejmenná výstava, kterou připravil kurátor Petr Pokorný, se uskutečnila v Galerii Pošta v Dubé na konci května. Výstava potrvá do soboty 24. června a přístupná bude vždy v sobotu a ve středu od 9 do 11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin.

Jiný termín si zájemci o prohlídku mohou dohodnout na telefonním čísle 607 138 832.

Markéta Myšková, Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlovací