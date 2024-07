Historickou slavností se k oslavám 750 let města Mělníka připojilo Centrum sociálních služeb Mělník.

Barbora Walterová dnes 08:35

/FOTOGALERIE/ Dnes jsme díky naší historické slavnosti nahlédli do vzpomínek, do dob našich pradědů a prababiček, zároveň jsme společně slavili 750 let od první písemné zmínky o Mělníku. Mezi hosty byly významné osobnosti, které jsou spjaty s naším městem - kněžna Ludmila, kněžna Emma, Přemysl Otakar II., Eliška Přemyslovna, Karel IV. a Jan Jindřich Lucemburský.