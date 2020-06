Nevíte, co uvařit? Drobné nahlédnutí pod pokličky kuchařského umu a zajímavostí z dávných časů českých hospodyněk na panelech v atriu muzea…

Recepty volně k rozebrání. | Foto: Regionální muzeum Mělník

NEVÍTE, CO UVAŘIT? Zastavte se pro prvorepublikový recept v muzejním atriu!!! Věřte, že neprohloupíte…Naši předci měli pěkně mlsný jazýček. Každý den na Vás čeká 10 receptů v dóze u výstavy, kterou shlédnete cestou do muzejní kavárny. Jsou hygienicky zabalené, takže se nemusíte bát jeden vylovit a pak hurá do kuchyně!!!