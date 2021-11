Na dopoledním programu k výstavě Jedu v jedu, která se věnuje živočišným i rostlinným jedům v naší přírodě, bylo rušno. Více než 40 návštěvníků se nechalo provézt nástrahami naší přírody od jedovatých rostlin přes houby až k živočichům, setkalo se naživo s mlokem, ropuchou či zápřednicí a seznámilo se z „jedulemi“ na kouzelné zahrádce Báby z mokřin. Děti si užily čichový a hmatový kvíz v čarodějné chatrči, důkladně si prohlédly lihový preparát zmije obecné a s chutí ochutnávaly bylinkové čaje. Nakonec všichni účastníci získali ekologický látkový výletní pytlík a kartičku s návodem pro bezpečný pobyt v přírodě včetně důležitých telefonních čísel.

Na děti cílila také zábavná soutěž „Popletená expozice“ historických kočárků a houpadel. Skřítci popletové tropili v noci v muzeu neplechu. Úkolem soutěžících bylo zjistit, jaké chyby způsobili a co do stálé expozice nepatří. Nejvíce pobavily tričko Star Wars a světelný meč, které se objevily u kluka na pikniku z 30. let 20. století, do válečného interiéru přibyl hrneček s Homerem Simpsonem či tekuté mýdlo a kašpárek z 19. století se ocitl ve společnosti Barbie.

Na vážnější notu pak zahrála přednáška v muzejní kavárně „Vše pro archeologii – platí to i dnes?“ věnovaná významným osobnostem našeho regionu Václavu Krolmusovi (1861), Josefu Ladislavu Píčovi (1911) a Jindřichu Matiegkovi (1941). Vydařený den Středočeského kraje, který navštívilo více než 500 lidí, zakončil koncert skvělého mělnického sboru Chrapot v kostele Čtrnácti svatých pomocníků (vedle muzea).

Autor: Kristýna Frelichová

