/FOTOGALERIE/ Třetí pobytový tábor Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou s názvem České (hi) stories v našem areálu v Mokrosukách na Šumavě je již minulostí. Hráli jsme si na středověkou vesnici a musím říci, že děti to náramně bavilo. Vesnice se jmenovala Mokrý Suky a děti představovaly nové osadníky, kteří sem dorazili po velké morové ráně.

Momentky z letního tábora České (hi)stories 2020 pořádaného DDM Kralupy nad Vltavou. | Foto: DDM Kralupy

Jejich úkolem bylo uvést vesnici znovu do života. A tak se nám rozdělily do různých cechů a postupně získávali příslušné dovednosti. V rámci dožínek získali výuční listy a stali se platnými posilami znovuobrozené vesnice. Vyráběly středověkou keramiku, sváděly různá dobová klání a stále více se "nořily" do dob dávno minulých. Každý den jsme pro děti vydávali dobové noviny.