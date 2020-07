Dominik Nwelati snil o startu na své domácí Rally Bohemia od dětství. „Tuto soutěž jsem navštěvoval jako divák, kdykoliv mi to čas dovolil a toužil postavit se jednou na její start. Nikdy by mě však nenapadlo, že právě zde prožiji svoji opravdovou rallyovou premiéru,“ tvrdí upřímně mladoboleslavský pilot, který však není úplným motoristickým nováčkem.

Ze závodů Rally Bohemia | Foto: Robert Balcar

Pochází z města automobilů a motorsport mu tak je logicky blízký. „Často jsme jezdili na motokáry. Vždy však pouze pro zábavu. Jet oficiální šampionát znemožňoval nedostatek tátova času. Před třemi lety následoval vstup do Autodrom Rally Serie v Sosnové. Nejdříve s půjčenou „čtrnáctistovkou“ Škoda Fabia, poté se starším Fordem Fiesta téhož obsahu,“ vrací se Dominik ke svým jezdeckým začátkům. Letos se odhodlal vstoupit do opravdových soutěží. „Pořídili jsme Opel Adam R2. Podle mě pro začátek ideální techniku. Původní myšlenku vyzkoušet si nejdříve jeden, dva sprinty, zhatila pandemie koronaviru. Debutovat rovnou na Bohemce bylo velké sousto. Je to však naše srdcovka a tak jsme do toho šli. Byla to hodně ostrá premiéra.“