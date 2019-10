Mělničtí rozhodně nemusí truchlit nad plochostí nabídky kulturních pořadů. Nové vedení domu kultury a mladé dramaturgické oddělení s energií jaderné elektrárny budují nový kulturní program, do kterého se 18. října vešlo i představení Divadla Dětí Kterak čtyřhlavý drak Yrav Yvolrak pozřel Karla.

Do Mělníka jezdí Divadlo Dětí hrát od roku 1988 a za více jak třicet let spolupráce se zde odehrál snad celý repertoár souboru zacíleného na dětského diváka. Po odehrání mělnického představení doprovázel soubor potlesk stovek ruček a říjnový sled deseti představení zakončilo to ve Štětí v odpoledních hodinách. Voňavým krajem pokračovala karlovarská polovina souboru na uložení scény do divadla, zatímco pražská část zamířila do Alma mater.

Kristýna Sklenářová