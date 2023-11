/FOTOGALERIE/ Druháčci ze základní školy ve Mšeně se v listopadu zapojili do celorepublikové happeningové akce „Jsem laskavec“. Ta se stala součástí oslav Světového dne laskavosti, který připadl na pondělí 13. listopadu. S cílem šířit radost a laskavost se žáčci druhé třídy společně s paní učitelkou rozhodli navštívit Domov seniorů ve Mšeně a při hraní společenských her strávit s klienty příjemné chvíle plné radosti.

Druháčci ze Základní školy Mšeno oslavili Světový den laskavosti s klienty místního domova seniorů. | Foto: se souhlasem Základní školy Mšeno

Tato nezapomenutelná a srdce hřející událost, kdy se děti ponořily do světa společenských her spolu s obyvateli domova seniorů, přinesla oběma stranám velkou radost ze společně prožitého dopoledne. Děti klientům s nadšením představily širokou paletu společenských her, které si pro tento den samy připravily. Při hraní her se rychle vytvořila příjemná atmosféra.

Během návštěvy děti překvapily klienty vlastnoručně vyrobenými dárečky. Paní ředitelka, personál a klienti domova seniorů rovněž mysleli na děti i jejich paní učitelku a obdarovali je také velmi milými dárečky. Vzájemná výměna dárečků podpořila radostnou atmosféru a rozproudila vlnu laskavosti mezi dětmi i seniory.

Po hodině plné smíchu, radosti a nově vytvořených přátelství se děti a klienti domova seniorů rozloučili s dojmem, že tento den byl pro všechny nesmírně výjimečný a nezapomenutelný. Tato událost ukázala, že společenské hry jsou nejen zábavou, ale také prostředkem ke spojení lidí různých generací.

Tato akce nejenže přinesla oběma stranám spoustu radosti a laskavosti, ale byla také skvělou příležitostí, jak dětem ukázat, že i malými gesty mohou pozitivně ovlivnit životy druhých.

Srdečně děkujeme paní ředitelce Domova seniorů ve Mšeně Blance Dvorščíkové a rovněž celému personálu za možnost uskuteční krásného, mezigeneračního setkání a milé překvapení v podobě dárečků