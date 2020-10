Karanténa a řada opatření kolem onemocnění Covid – 19 přípravy a vlastní realizaci projektu značně ztížily, avšak díky nesmírnému zápalu pedagogů, muzejníků, a především mladých výtvarníků se záměr zdařil. Muzeum poskytlo metodický a historický základ pro vlastní tvorbu a žáci tentokráte pracovali nejen ve školním ateliéru, ale také ve svém domácím prostředí.

Jejich vidění mělnické patronky je obdivuhodné. Z obrazů ji návštěvníci mohou vnímat jako důstojnou kněžnu, starostlivou ochranitelku rodin i milující babičku knížete sv. Václava. Děti využívaly motivy z jejího života i smrti. Nejčastěji pracovali tužkou, rudkou, temperou, ale také pastelkou a fixem. K zastavení lákají skupinové barevné mozaiky i propracované vitráže.

Výtvarný projekt se nesl i v soutěžním duchu. Dvanáctičlenná porota z řad mělnických muzejníků výsledná díla ohodnotila a všichni zapojení žáci obdrželi výtvarné odměny. Vzhledem k opatřením nedošlo k veřejnému zahájení výstavy, ceny však byly v souladu s bezpečnými pravidly předány vítězům přímo ve školním ateliéru. A které práce nejvíce zaujaly porotu? V kategorii 7 – 10 let se na první příčce umístila Anežka Berchová, druhá skončila Marie Stará a jako třetí zabodoval Hynek Klíma. V kategorii 11 – 12 let zvítězila Žofie Böhmová, za ní v těsném závěsu Lucie Pšeničková a bronz získala Eliška Varáčková. V kategorii 13 – 18 let se nejlépe vedlo Žanetě Plaskúrové, druhé místo patří Karině Vondruškové a jako třetí se umístila Adéla Kotková. Zvláštní ocenění si odnesla skupinová práce, barevná mozaika sedmice autorů Adély Brussové, Johany Frýdlové, Julie Petrželkové, Vojtěcha Šenberka, Elišky Rotterové, Kláry Jahodové a Sabiny Durdoňové. Dále pak porota ocenila černobílou týmovou vitráž čtveřice výtvarnic Katrin Neubauerové, Elišky Němečkové, Emy Korfelové a Barbory Hůtové.

Výstava Ecce Ludmila je v muzeu ke shlédnutí do 29. listopadu.

Jitka Králová