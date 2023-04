/FOTOGALERIE/ Udržitelná budoucnost – aktuální téma, na které navazuje druhá unikátní výstava z produkce společnosti Medialogue s názvem Energie a civilizace. Expozice bude volně přístupná od středy 5. dubna do neděle 23. dubna na náměstí Míru v Mělníku. Expozice řeší prostřednictvím čtyřiceti témat způsoby využívání energie v historických, společenských, politických a technických souvislostech a nastiňuje jejich možné dopady na naši i budoucí generace. V noci solárně nasvícené panely s fotografiemi a texty nabízejí úvahy a propojení s událostmi napříč časem a jejich dopadem do budoucna.

Mělník. | Foto: archiv města Mělník

Výstava Energie a civilizace, která volně navazuje na expozici Voda a civilizace, nechává každého diváka zamyslet se nad tím, jak energii využíváme a jak mohou naše chování a postoje ovlivnit svobodu, budoucnost i prosperitu. Podle spoluautora a kurátora výstavy Miroslava Bárty lidstvo dosáhlo díky objevování stále nových zdrojů energie dnešní technologické úrovně, která je klíčová i pro zajištění národní bezpečnosti.

Podívejte se: Turisté vyrazili na oblíbený pochod Do Okoře bez oře

„Dnes můžeme vidět s veškerou naléhavostí, že otázka zajištění energie a zdrojů byla, je a vždy bude jedním ze základních a výsostně strategických aspektů fungování jakékoli lidské společnosti nebo civilizace. Maximálně možná soběstačnost a dostatek zdrojů jsou limitujícím faktorem vývoje, životní úrovně i svobody každé společnosti. Dnes je tato otázka ještě zásadnější, a to tím spíš, že se kontrola zdrojů stává strategickou otázkou a může významně narušit geopolitický poměr sil. Otázka zajištění objektivně levných zdrojů energie je pro naši budoucnost naprosto zásadní a tato výstava na to jasně poukazuje,“ říká profesor Miroslav Bárta, archeolog a egyptolog.

Mělník efektivně snižuje spotřebu energie – vnímají to i děti, které se zapojily do kreativní soutěže.

Ve spolupráci s Technickými službami města Mělník probíhá na veřejném osvětlení výměna 2 300 kusů neefektivních světelných zdrojů za LED žárovky, kde město čeká rychlou návratnost a okamžitou úsporu. Dále připravují zástupci města komplexní energetické řešení, včetně například zateplení fasády a střechy, výměny oken a dveří, výměny svítidel za LED atd. jedné z budov Centra seniorů Mělník a budovy odloučeného pracoviště ZŠ J. Matiegky v ulici Cukrovarská.

Podívejte se: Na mělnickém velikonočním jarmarku bylo padesát stánků

„V podobných projektech a opatřeních budeme i nadále pokračovat. Jsme hrdí na to, že můžeme hostit výstavu Energie a civilizace a ukázat, jaký pokrok se v oblasti energetiky dělá. Plně si uvědomujeme důležitost otázky hospodaření s energiemi, a proto věnujeme pozornost efektivním a smysluplným projektům zaměřeným na energetické úspory a management. Věřím, že výstava přispěje k osvětlení problematiky a pomůže lidem lépe porozumět využití energie a následného vlivu na naše každodenní životy,“ upozorňuje Petr Kowanda, místostarosta města Mělník.

Do projektu se zapojily i mělnické děti od tří do 15 let. Ve třech kategoriích posílaly svá výtvarná a fotografická díla s tématem energie. Cílem bylo, aby si uvědomily význam energie pro tuto planetu. Autoři nejúspěšnějších děl, které si veřejnost může prohlédnout během trvání výstavy v prostorách mělnické radnice, získají 5. dubna ceny od partnerů výstavy.

Obrazem: Na zahradě kulturního centra obdivovali návštěvníci vzácné dravce

Objev přírodního „jaderného reaktoru“ starého dvě miliardy let v lokalitě Oklo v Africe

Výstava ukáže typy energií na přehledných schématech a fotografiích od využití ohně přes století páry, průmyslovou revoluci, vynález elektřiny, počátky těžby ropy, využití vodních, větrných i solárních elektráren i atomového jádra. Divák si prohlédne panely věnované geotermální energii, elektromobilitě, umělé inteligenci i městům budoucnosti.

Expozice se dotýká i tak aktuálních témat, jako jsou jaderná energetika, role fosilních paliv, datová centra a jejich dopady na životní prostředí i důsledky těžby, jako je devastace přírody a významných ekosystémů. Upozorňuje na nově nastupující zdroje „zelené“ energie, nebo fenomén, kterým je skutečnost, že naše civilizace je vůbec první, která nedokáže většinu z toho, co vyrobí, recyklovat nebo znovu použít ve výrobním procesu, na což naléhavě upozorňuje profesor Miroslav Bárta, archeolog a egyptolog.

Co si myslí Mělničáci o škole bez známek? Děti by přišly o motivaci, shodují se

„Výstava Energie a civilizace je v pořadí již druhá, která se týká udržitelné budoucnosti nás všech. Těmito tématy se dlouhodobě zabývám, protože je potřeba lidem neustále připomínat, že odpovědnost za naši budoucnost je záležitostí každého z nás. A dělá mi radost, že mnoho lidí i díky těmto výstavám uvažuje o naší společné budoucnosti s větší zodpovědností,“ uzavírá Olga Menzelová, producentka výstavy.

Hana Tietze, Medialogue