Naše tety si pro vás připravily několik celodenních tematických aktivit a tady je první z nich:

Téma 1: "Hnízdečka" (kuřátka, vajíčka)

✅ Malujeme na velkou čtvrtku/skicák klubíčka tímto procvičují ruku před psaním, můžeme nejdříve na velkou tabuli, tabulku, do vzduchu, do mouky, na velký formát - uvolňuje to zápěstí). Kola --> vznikne klubíčko - hnízdečko.

✅ Vodovky či tempery, nechat uschnout, nalepit vajíčka, která si mezi schnutím vystříháme i s kuřátky, vymalujeme.

✅ Kuřátka zobou - další procvičení ruky, přítlaku tužky na papír (namaluji děcku kuřátka se zobáčky a ony tužkou "zobou", dělají tečka u zobáčku kuřátka).

✅ Spinkání ve vytvořeném hnízdečku (hnízdo, deky, zamotané dečky, peřiny. polštáře), v teple jako vajíčka před vylíhnutím.

Youtube - popěvek kuřátek, ptačí tanec (pipipipipip, pipipipip, píp píp píp) a Pohádka o statečném kuřátku (odkazy najdete v komentáři).

✅ Nakonec dáme našim malým kuřátkům zrníčka do mističek (musli, cornflakes…) a ony zobou.

Rodinné centrum Chloumek