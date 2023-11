Házená Mělník: Mladší dorostenci si z Mladé Boleslavi přivezli dva body

/FOTOGALERIE/ Mladší dorostenci Házené Mělník vyrazili do Mladé Boleslavi s jasným cílem. Zvítězit a přivézt dva cenné body. To se jim povedlo. V klubu stále pokračují nábory nových hráčů. Vyzkoušet si zahrát házenou může každý od šesti do patnácti let.

Zápas mladších dorostenců v Mladé Boleslavi. | Foto: Martin Bárta

V sobotu 28. října jsme s mladšími dorostenci vyrazili do Mladé Boleslavi. Nechtěli jsme soupeře podcenit, proto jsme začali bez zábran a ve dvanácté minutě vedli 2:8. Nicméně pak jsme lehce polevili a poločas skončil 11:17. Takže jsme si o přestávce stanovili na druhý poločas cíl nedostat celkově více než 20 branek. To se nám podařilo a poločas jsme vyhráli 8:20. Celkový výsledek je tedy 19:37. Za dodržení stanoveného cíle bych chtěl všechny kluky pochválit. Je vidět, že se projevilo zaměření trenéra Michala Naimanna na zlepšení obrany. V klubu stále pokračují nábory nových hráčů. Vyzkoušet si zahrát házenou může každý od šesti do patnácti let. Házená Mělník