/FOTOGALERIE, VIDEO/ Neobvyklé zážitky, legrace, různorodé úkoly – to je soutěž Turistických oddílů mládeže (TOM), do které se spolu s oddíly z celé republiky zapojil i kralupský TOM 3511 Vltavský paprsek.

Od 1. dubna do 15. května kluci a holky plní více jak 100 úkolů. | Foto: KČT Kralupy nad Vltavou

Od 1. dubna do 15. května kluci a holky plní více jak 100 úkolů – šlapou po kanálech, skáčou panáky, hrají si na indiány, jdou na výlet podle azimutu, zapalují oheň bez sirek, malují kamínky, pomáhají přírodě, stojí po kotníky ve vodě, hledají hada v přírodě, pěstují fazole, vyrábí voskovaný ubrousek, jedou na výlet na kole či koloběžce, spí pod širákem, pořádají hudební piknik na náměstí a tak dále.

„Soutěží se“ ve dvou kategoriích – děti do 15ti let a kmeti nad 15 let. Více než o pořadí, jde však o společné prožitky, neboť spoustu úkolů Hořcové výzvy plní TOMíci na svých schůzkách, výletech a dalších společných akcích.

Více o výzvě se můžete dozvědět na webu www.horcovavyzva.cz.

Zdeněk Vejrosta, Kralupská turistika