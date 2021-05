Od pondělí 3. května budou v Brandýse nad Labem a Staré Boleslavi k vidění jasně žluté kontejnery. Jde o akci, která má jednak pomoct našim seniorům a potřebným občanům a také informovat obyvatele jak správně likvidovat použité roušky a respirátory.

Žluté popelnice na roušky budou stát na několika místech Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavi | Foto: Jan Zilvar

Je to vlastně jednoduché. Pokud máte doma jakékoliv množství použitých ochranných pomůcek, můžete se jich zbavit tak, že je prostě vyhodíte do označených žlutých kontejnerů. Po skončení této akce bude stejné množství odevzdaných respirátorů a roušek, ale nových, předáno seniorům a dalším potřebným. Ideální je, pokud všechny použité pomůcky budou zabaleny v igelitovém pytlíku. Jde totiž vlastně o kontaminovaný materiál a ten by se neměl jen tak válet po ulicích.