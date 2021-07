Na více než 500 čapích hnízdech v Česku registrují ornitologové malá čapí mláďata, na 269 hnízdech už jsou mláďata vzrostlá. To vše díky téměř tisícovce dobrovolníků, kteří se letos zapojili do sledování čapích hnízd a zadali pozorování na www.birdlife.cz/capi. Kde jsou další velká mláďata? Ornitologové vyzývají veřejnost ke kontrole čapích hnízd. Právě informace o velkých mláďatech trénujících let jsou totiž klíčové pro vyhodnocení úspěšnosti hnízdění.

Průběh hnízdění čápů sleduje Česká společnost ornitologická za pomoci mnoha dobrovolníků již od roku 2014. V letošním roce se poprvé blížíme 1000 zapojených dobrovolníků. Za poslední dva roky se počet zapojených lidí téměř zdvojnásobil! To nás moc těší, protože to hlavní – zjištění počtu mláďat, která hnízdo zdárně opustí – máme teprve před sebou. Jde o rozsáhlý projekt občanské vědy, kdy se široká veřejnost zapojuje do získání dat pro odborné zpracování. Letos bylo již dobrovolníky zkontrolováno více než 1300 hnízd, na 515 byla zjištěna malá mláďata. Kolik z nich přežilo nepřízeň počasí a z hnízda opravdu vyletí? To se zatím neví.

Pozorování čapích mláďat trénujících let je krásný zážitek. Je však potřeba připravit se i na případná zklamání, kdy mláďata nemusela přežít přívalové deště či krupobití uplynulých týdnů. Nejkritičtější období má již většina mláďat za sebou, stále všaknemají vyhráno – hnízdí na nejexponovanějších místech, jaká si člověk může pro hnízdění představit. Ta dobře chrání před predací, svoji daň si však vybírá počasí.

Ornitologové proto vyzývají všechny, kteří se budou pohybovat krajinou, aby si všímali čapích hnízd. Zapojit se může opravdu každý. Od rodin s dětmi během dovolené až po důchodce, kteří sledují třeba jediné hnízdo před svým oknem každým dnem. Každý záznam má velkou cenu. Důležitá jsou i negativní pozorování, tedy informace o tom, že na hnízdě žádný čáp pozorován nebyl.

Pozorovat mláďata na hnízdech je zážitek, který potěší nejen děti, ale i dospělé. Nebo možná nejen dospělé, ale i děti vytržené z virtuálního světa. Pokud máte rádi moderní technologie, můžete své pozorování zadat rovnou v terénu přes mobilní aplikaci Avif Mobile. A to i bez internetového připojení. Na mapě pak uvidíte další hnízda v okolí, ke kterým můžete následně zamířit.

Jak postupovat?

Vydejte se k hnízdu a zjistěte, zda jsou na něm mláďata a jak velká – v prachovém šatě či se již podobají svým rodičům. Velká mláďata poznáte podle šedých nohou a šedého zobáku. Své pozorování zapište na birdlife.cz/capi. Pokud budete mít fotografii, můžete ji také přidat. A pokud čápa neuvidíte? Zadejte „čáp nepozorován“. Jen tak bude jasné, že hnízdo bylo kontrolováno. Jak už bylo řečeno, i negativní pozorování má velký význam. Pokud si na výlet berete mobil, můžete pozorování i s fotkou zadat přímo u hnízda pomocí aplikace Avif Mobile!



Čapí hnízda na birdlife.cz/capi

U příležitosti celostátního i mezinárodního sčítání v roce 2014 byl čáp bílý spolu s čápem černým vyhlášen Ptákem roku. Vznikl tehdy nový web cap.birdlife.cz, který v rámci občanské vědy zapojuje do sčítání a mapování čapích hnízd širokou veřejnost. Jelikož název webu „Pták roku 2014“ nepůsobil nadále aktuálně, přejmenovali jsme stránky na Čapí hnízda.

Postupem času vznikla na těchto stránkách unikátní dynamická celorepubliková mapa s více než 1400 hnízdy čápa bílého (včetně fotografií, jednotlivých pozorování, výsledků hnízdění z předchozích let a přímých přenosů z on-line kamer). Na první pohled je u jednotlivých hnízd patrné, v jaké fázi je hnízdění jednotlivých párů, či zda je potřeba kontrola hnízda.

Hnízdění čápa bílého

V Evropě je populace čápa bílého ve většině zemí na vzestupu a u nás je považována za stabilní. Naši tažní čápi se objevují na hnízdech okolo poloviny března, první přilétá zpravidla samec. Hnízda dnes najdeme na střechách budov, nefunkčních komínech, sloupech elektrického vedení, hnízdních podložkách, leckde i na vodojemu, posedu či stohu slámy. Zpravidla platí, že čáp dává přednost vyvýšeným místům. Tak, aby mohl při odletu z hnízda seskočit a roztažením křídel se snadno dostal do vzduchu. Nerad však obsazuje vysoká místa na holých větrných vrcholech či kopcích. Vyhledává vyvýšené body v údolí obklopeném otevřenou krajinou. Na hnízdě se oba partneři zdraví hlasitým klapáním zobáku s typickým záklonem hlavy.

Poprvé hnízdí čápi kolem 5. roku života a zaznamenána byla hnízdění i 20 let starých ptáků. Vlastní hnízdění začíná koncem dubna. Na 2-5 vejcích sedí čápi přes měsíc a další dva měsíce krmí mláďata. V péči i krmení se oba partneři střídají. Koncem července většina čápů svá hnízdiště opouští, shromažďují se na loukách a koncem srpna se vydávají na dlouhou cestu do Afriky.

Autor: Gabriela Dobruská