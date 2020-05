/FOTOGALERIE/ Uzavřené Rodinné centrum Chloumek přináší čtvrtou domácí aktivitu pro rodiče s dětmi. Tentokrát si mohou užít Hlemýždí den.

Hlemýždí den s Rodinným centrem Chloumek. Foto: tým RC Chloumek | Foto: Deník / VLP Externista

Povídáme si o hlemýždích zahradních, co je šnek x hlemýžď, co dělají, čím se živí, jak se pohybují, co za sebou zanechávají, co si s sebou stále nosí, proč jsou v přírodě převážně samí "praváci" a "levák" je anomálie.