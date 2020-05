/FOTOGALERIE/ Skalní obydlí ve Lhotce u Mělníka už také pěkně prokouklo. Dokonce má i novou obyvatelku. Těší se na letošní návštěvníky!

Skalní byt je uklizen a otevřen návštěvníkům | Foto: Archiv muzea

Skalní byt můžete navštívit vždy od čtvrtka do neděle 10-12 a 13-17 hod. Je to fajn výlet z Mělníka na kole i pěšky (po žluté značce 6 km), případně vláčkem do stanice Lhotka zast. a pak cca 500 m přes náves.