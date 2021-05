Když jsem se sem přistěhoval, od Českého ráje, šel na první procházku, "sprásknul" jsem ruce a říkal si: co já tu budu fotit? taková strašná placka je to tady.

Jenže jsem se časem začal rozkoukávat a pochopil jsem, že je to jenom v mé hlavě! Vše to je jen o čase a snaze. Umět se dívat se na svět není dar, ale pokora a obdiv ke kráse kolem sebe. Vše je jen o správném úhlu pohledu, klidu a pohodě v duši a chtění vidět. Snažím se dívat na svět, aby byl krásný tak, jak já bych ho chtěl vidět. Neumím dobře malovat, a proto se snažím fotit přesně tak, jak bych to asi chtěl namalovat, kdybych vládnul štětcem.

Do teď mne život hnal světem ráznými kroky, nebyl čas moc kolem sebe koukat, byly jiné povinnosti. Věk člověku ubírá na tempu a tím nabízí čas a možnost se víc kolem sebe rozhlížet a nespěchat. Teprve nyní člověk začíná vidět, čeho si dřív nestačil ani všimnout. To se nyní snažím napravit. Vždyť okolo nás je tolik hezkých věcí, že.

Autor: František Hormandl

Za fotografie panu Hormandlovi děkujeme.

