Černý tulipán je francouzsko-italsko-španělský film, podle románu Alexandra Dumase. Ale tady o ten film ani tak nejde. Název černý tulipán, kdysi mezi zahradníky vzbuzoval veliký obdiv, jako těžko dosažitelná květina.

Jeho vnitřek by mohl být vydáván za obraz snového vesmíru s galaxiemi | Foto: František Hormandl

S odstupem doby se už občas vyskytne i na běžných zahrádkách u domu. Většinou se jedná o tulipán papouškovitého květu, Black Parrot. Kvete tmavě fialovou až černou barvou. Obzvláště na slunci krásně vynikne jeho sametově matná barva. Jako poupě do rozvinutí, je skutečně temně černý a při rozevírání se, když do jeho útrob může světlo, prosvítá tmavě rudofialová barva. Její mat způsobuje to, že skoro neodráží světlo, a tak vznikají černé plochy na okvětních plátcích. Proto se dá dost špatně vyfotit. Je to zvláštní jarní květina. Dosahuje výšky 50–55 cm a kvete od dubna do května. Máme jej na naší zahradě, tak se chci podělit o pár fotek.