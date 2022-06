Automobil rumunské provenience se vyráběl v letech 1964–1975 v počtu něco málo přes 80 000 kusů a vyvážel do 55 zemí celého světa. Do Československa se začal dovážet v roce 1968 podnikem MOTOKOV. Tehdejší ČSSR odebrala kolem 11 000 vozidel, což byla čtvrtina z celkového počtu exportovaných vozů. Byl to první osmimístný automobil s náhonem na všechna čtyři kola, který si mohla zakoupit i soukromá osoba za 67 000 korun československých. Hojně tento vůz byl také využíván na horský chatách, v lesnictví i zemědělství. Dodnes se najdou pamětníci, kteří tento vůz pamatují.