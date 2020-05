Naše tety si pro vás připravily několik celodenních tematických aktivit a tady je druhá z nich:

Téma 2: Voda a déšť

✅ Mluvíme o vodě, dešti, odpařování vody.

✅ Pohádka o tom, proč prší:

✅ Tvoření: mraky vystřihneme ze čtvrtky, nalepíme na modrý papír, déšť nastříháme z brček, nalepíme tavnou pistolí pod mraky, poté provlékáme provázek skrz brčka (déšť). Tímto procvičujeme jemnou motoriku.

✅ Pokusy s vodou: potravinářské barvivo smícháme s vodou, dáme do ledovaček a do mrazáku, mezitím bubláme do vody s jarem, bez jaru, s mýdlem, do vody obarvené barvivem, čiré apod. Když nám kostky zmrznou, mícháme je do vody - teplé s octem, čiré. Zkoumáme, co to udělá, jak se led chová.

✅ Pokus - aktivita na ven: Vzorky vody z nedalekého rybníka, potůčku, kalu doneseme domů, zkoumáme v průhledné misce, rozdíl vody z vodovodu a z rybníka. V telefonu je k nalezení aplikace zkoumání vzorků vody.

✅ Aktivita na ven: po cestě k rybníku, potoku: skáčeme do kaluží, zpíváme píseň: Kapy, kap, kapy, kap, spadla kapka na okap (youtube, Fíha tralala), tančíme, ukazujeme, procvičujeme prstíky.

✅ Říkanka: Dešťové kapičky dostaly nožičky, padaly na střechu, dělaly neplechu (plácáme prsty do dlaně, děláme zvuky deště, kapání).

Rodinné centrum Chloumek