I když byla akce svolána jen den předem i kvůli nejistému počasí a možnosti zapůjčení techniky, jsme jako rybáři moc rádi, že přišlo navíc osm lidí mimo ČRS - přátel přírody, kteří se také zapojili a odvedli kus poctivé práce.

Povedlo se vyčistit kompletně okolí vjezdu do přístavu, celé tůně až k hraně hojně využívané stezky na hrázi a břeh Labe. Celkový objem posbíraného odpadu je zhruba 2700 kg. Převážně se jednalo o plastové a skleněné lahve, plechovky, obaly od potravin a dětských pitíček, krabičky od cigaret a části polystyrenu, několik pneumatik, plastových barelů a roušky. Dále se podařilo zlikvidovat dvě černé skládky stavebního odpadu a vysbírat skleněné lahve od "krosové dráhy" hned za protipovodňovou zdí (snad už si to tam teď ti, co ji využívají, budou udržovat sami). Rybáře opět upozorňujeme, že letos se rybářská stráž zaměří na kontrolu pořádku na lovném místě. Poházené obaly od červů, žížal, krmení atd. nebude tolerovat. Bylo by dobré, aby si uvědomili všichni návštěvníci přírody a i ti, kteří chodí po hrázi na procházky, že obaly od toho co si přinesli, mají také odnést. Co se týká objemu nepořádku, byla situace lepší než na pískovnách, kam stále někteří vyváží celé valníky a další stavební a stěhovací odpad.

Letos jsme také pořídili 8 nových foto-pastí s okamžitým přenosem obrazu na telefon, které budou rozmístěny v nejhorších lokalitách.

Obrovské poděkování patří Technickým službám města Mělníka, za bezplatné zapůjčení vozidla, poskytnutí pomůcek a pytlů na sběr. Díky také všem, kteří se zúčastnili a na úkor svého volna šli uklízet bordel po jiných.

Jmenovitě i našim členům Romanovi Pákovi, který si vzal akci na starost, J. Humlovi, Romanovi S. mladšímu, Petře a Zdeňkovi Suchým a dalším nejmenovaným členům naší rybářské organizace, kteří se navíc vzdali úhrady za čas strávený na brigádě a částku věnovali dětskému rybářskému kroužku. Celkově tak na připravovaný příměstský tábor, který se uskuteční pod patronací DDM Mělník v červenci u Vehlovické tůně přidáme navíc 2700 Kč, které se jistě budou hodit na rybářské nástrahy a návnady pro děti. Z ušetřených peněz za techniku a skládku opatříme na celý tábor mobilní toalety se zázemím.

Kompletně tak již máme uklizené Vehlovickou a Mlazické tůně, pískovnu Vlíněves (mimo černé skládky Posadovice a podle trati u Cítova), tůně Vrbno a Lužec nad Vltavou.

Závěrem ještě jednou děkujeme všem, kdo přišli a moc nás těší vaše podpora.

Autor: Marek Macholda, Výbor MO ČRS