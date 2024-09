Oldfield se v hudebním světě proslavil svým kontinuálním dílem Tabular Bells, soundtracky nebo popovými hity jako Moonlight Shadow, Man in the Rain, Shadow On The Wall atd.

Projekt Oldfield v neděli 22. září od 15 hodin v Lobči představí nový repertoár, ve kterém klade větší důraz na písňovou tvorbu Mike Oldfielda. Během odpoledního koncertu zazní melodie a skladby z celkem třinácti jeho alb.

Projekt Oldfield rozezní autentické nebo velmi podobné syntezátory, které používal sám Oldfield. Dále elektrické kytary, kytary s nylonovými strunami, akustické kytary typu western, mandolína, banjo, vokály a další klasické nástroje.

Na koncertu v Lobči bude díky Nadačnímu fondu Škoda Auto poprvé představen také nový hudební nástroj - tubulární zvony.

Soubor vystupuje pod záštitou Základní umělecké školy Vrchlabí a z většiny je složen učiteli, žáky, nebo absolventy.

Vstupné na koncert je dobrovolné, na pokrytí nákladů na dopravu účinkujících.