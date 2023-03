Tradičně pořádá kralupský Sokol i ples Šibřinky, jejichž letošním tématem se stala Cesta kolem světa. Na plese si návštěvníci mohou zatančit, vyfotit se ve fotokoutku a zhlédnout tematická představení, která cvičitelé a jejich známí již několik měsíců pilně nacvičují. Šibřinky se konají v sobotu 25. března od 20 hodin.

Zimní stadion v Kralupech bude mít novou střechu. V řešení je i fotovoltaika

U tématu Cesta kolem světa zůstává kralupský Sokol i v létě, a to na dvou turnusech příměstského tábora pro děti od 6 do 10 let. Kapacita příměstských táborů je vždy velice rychle naplněna, což se nezměnilo ani letos. Pro děti je připraven nabitý program cestovatelských her. V půlce týdne se všichni cestovatelé vydají na celodenní výlet a ve čtvrtek zůstávají na chutnou večeři v podobě opečených vuřtů a přespávání v tělocvičně.

Mezi další sokolské akce v Kralupech nad Vltavou patří i Sokolíkovo odpoledne, atletický čtyřboj, Orienťák pro všechny a Strašidelné odpoledne.

Kralupský Sokol se stále rozvíjí a nezaostává. Snaží se zaujmout již letité Sokoly a nalákat nové cvičence vymýšlením nových cvičení. Do rozvrhu bylo nově přidáno Kondiční cvičení pro ženy v pondělí od 8.45 hodin, které posiluje a formuje postavu, zapojuje cviky pilates a aktivuje pánevní dno. Dále mohou všechny ženy, které se chtějí cítit lépe, navštívit cvičení Buď svá ve čtvrtek od 19 hodin, kde si zaposilují s vlastní vahou.

Klára Očenášková, TJ Sokol Kralupy nad Vltavou