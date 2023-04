/FOTOGALERIE, VIDEO/ Gladiator Training je tréninková skupina v Kralupech nad Vltavou. Jsme parta nadšenců různého věku, různých zájmů, ale stejného nadšení do pohybu. Většina z nás se účastní různých překažkových závodů, ale na trénink chodí i ti, kteří si chtějí jen zlepšit kondici.

Venkovní trénink. | Foto: Gladiator Training Kralupy nad Vltavou

Máme skupinové tréninky pro dospělé i děti několikrát týdně ve vlastní velké a vybavené hale. Zde každý najde vše od jednoručních činek, trenažérů po několik konstrukcí na ručkování a trénink úchopu. Na skupinových lekcích většinou nepoužíváme velké váhy, stačí vlastní tělo v kombinaci s jednoduchými pomůckami. Každý si pak může snadno přizpůsobit náročnost své kondici.

Zdroj: Youtube

To ale neznamená, že by si člověk nemohl dát 150kg mrtvý tah. I na to jsme připraveni. Pro ty, kterým nevyhovují skupinové lekce máme možnost individuálních tréninků. Za dobrého počasí trénujeme venku, kde je k dispozici workout konstrukce i atletický ovál.

Zdroj: Youtube

Pravidelně také pořádáme akce a překážkové závody pro veřejnost.

Láďa Říha