Ve dnech 4.1. - 8.1. proběhla i ve všech oblastech, kde Charita Neratovice působí. Veliké poděkování patří všem, kteří vlídně přijali koledníky a přispěli jakýmkoliv finančním obnosem. Poděkování patří i všem zúčastněným dětem, studentům a dobrovolníkům, kteří tuto největší celorepublikovou akci podpořili převlečením se za biblické tři krále.

V letošním roce se do 34 pokladniček Charity Neratovice celkem vybralo 125 792 korun, což je úspěch a za 20 let konání sbírky nejvyšší vybraná částka. Výtěžek sbírky je určen na pomoc těžce nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Desetina výnosu sbírky je každoročně určena na rozvojovou pomoc v zahraničí. V jarních měsících bude z centrálního účtu výnos rozeslán podle předem daného klíče do regionů, kde finance podpoří místní záměry, tj. předem schválené „miniprojekty“.

Charita Neratovice v letošním roce připravila miniprojekt „Venkovní fitness (Workout) pro seniory“, který se vybuduje v areálu Domu s pečovatelskou službou Sv. Jakuba v Libiši společně s posezením s přístřeškem. V minulých letech naše organizace využila miniprojektů k zakoupení kompenzačních pomůcek pro klienty a přístroje které nehradí zdravotní pojišťovny.

Charita Neratovice