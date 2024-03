Den svatého Patrika, který podle středověké legendy obrátil v pátém století Iry na křesťanství, býval dříve spíše náboženským svátkem. Dnes se svátek slaví téměř po celém světě a v sobotu 16. března mezi ně patří i Pivovar v Lobči. Vonět tam budou irské dobroty a skupina Guiness Company zahraje irskou a skotskou muziku.

Z Pivovaru Lobeč. | Foto: se souhlasem Pavla Prouzy

Jak přišla do našeho pivovaru myšlenka na sv. Patrika? Vlastně přirozeně. Roky jsme si s naším irským průvodcem Gavinem říkali, že by bylo dobré v Lobči tento svátek řádně oslavit. A to nejen proto, že máme irského chlapíka v týmu, ale za těch pár let v Lobči zdomácněl i pivní styl Irish Dry Stout, který k oslavám nejvýznamnějšího irského svátku neodmyslitelně patří.

První akci jsme uspořádali před pěti lety. Bylo to skvělé, a tak se v Lobči zrodila nová tradice.

Máme radost, že letos na sv. Patrika přijala do Lobče pozvání zase další kapela. Hudební formace Guiness Company je kapela vrchlabských muzikantů, která se věnuje interpretaci skotských a irských písní a tradicionálů. Jejím členy jsou Tomáš Olšer – housle, Michaela Prokopcová – akordeon, Aleš Vejnar – kytara a Vlastislav Buchar – perkuse.