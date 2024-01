/FOTOGALERIE/ V malém sále Regionálního muzea Mělník byla zahájena výstava soch, objektů a obrazů Jany Línkové z Andílkov - Atelier Lijana Tajemný svět fantazie.

Přijďte se na chvíli přenést do říše snů mezi víly, skřítky i anděly. Prezentace je přístupná denně kromě pondělí od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin. Výstava potrvá až do 25. února.

