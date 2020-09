Mělnický Ten Sing se rozhodl uspořádat akci na podporu místního centra seniorů. Benefiční akce s názvem Přešlapy aneb To se nepovedlo se koná v pátek 16. října od 17 hodin v slonku Masarykova kulturního domu na Mělníku.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Pavel Netolička

Když se loni na jaře tensingáři rozhodli, že se přihlásí do programu nadace Via s názvem Dobro-druzi, netušili, jak aktuální téma si vyberou. S nápadem pomoci Centru seniorů a zároveň upozornit na fenomén tzv. generation gap, do češtiny přeložené jako mezigenerační propast přišli už v únoru letošního roku. Akce se měla konat v červnu, bohužel díky pandemii se přesunula na podzim.