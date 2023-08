Mělnické muzeum pořádá kostýmované prohlídky expozice historických kočárků

Čtenář reportér

/FOTOGALERIE/ Jaká je historie proslulé mělnické továrny na výrobu kočárků Liberta? Které z muzejních kočárků si zahrály ve filmu? Co je to princezka a v jakém vozítku asi jezdil císař pán? To vše se dozví návštěvníci kostýmované prohlídky expozice historických kočárků mělnického muzea. Její premiéra proběhla v neděli 23. července v rámci kočárkového odpoledne. Další termín je v sobotu 12. srpna.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Paní Růžičková a paní Polívková ze 70. let 20. století vtáhnou návštěvníky do děje. | Foto: se svolením Regionálního muzea Mělník

Paní Růžičková a paní Polívková ze 70. let 20. století Vás vtáhnou do děje. Dospělí se dozví zajímavá fakta z dějin dětských vozítek v ČR a pobaví se u vtipných dialogů muzejních dam. Pro děti je připravena řada zábavných úkolů. Holčičky nadchne zavinování miminka do dobové zavinovačky či papírové historické panenky. Kluky zaujme pátrací kvíz. Malování houpadel s hádankou pro rodiče je zábava pro všechny. Součástí prezentace je navíc výstava dětských houpadel, plyšových medvědů a dobových hraček. Muzeum plánuje kostýmované prohlídky nabízet jednu sobotu v měsíci. Tu příští mohou zájemci navštívit 12. srpna od 14 hodin. Další program muzea Ve středu 9. 8. v 9:30 se koná další ročník oblíbené procházky pro rodiny s dětmi s muzejním maskotem Projděte se Mělníkem s kocourkem Švarcíkem. V sobotu 26. 8. ožije skalní obydlí ve Lhotce řemesly. Den s řemesly ve skalním obydlí ve Lhotce nabídne i muzejní přírodovědný stánek, bylinkovou dílničku či lokální pochutiny. Muzeum radí, jak se stát zvířecím detektivem. Nová výstava potrvá celé prázdniny Až do 17. 9. je otevřena denně kromě pondělí výstava s hernou a soutěží Kašpárku hraj! Doprovodný program k výstavě Kašpárku hraj! pro rodiny s dětmi se koná 31. 8. od 10:00 hod. Vstupenky na představení pod širým nebem ve Lhotce na hřišti (1. 9. od 19:00) Balada pro banditu jsou v předprodeji v pokladně muzea i skalním obydlí ve Lhotce. Akci pořádáme v rámci Středočeského kulturního léta. Celý srpen se můžete inspirovat pro výlety do přírody na výstavách Detektivem v přírodě v malém sále muzea, Pověsti Kokořínska a Podbezdězí ve vstupních prostorech muzea i Pověsti Mělnicka a Podbezdězí ve Mšeně na náměstí Míru. Regionální muzeum Mělník