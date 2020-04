ON-LINE reportáž ke koronaviru ZDE

„Studenti, kteří teď nemají přístup do studoven a archivu, se na nás obracejí s žádostmi o informace potřebné k dokončení svých závěrečných prací. Pomáháme, jak se dá. Posíláme scany dokumentů z naší regionální knihovny, vyhledáváme informace z historických pramenů a poskytujeme odborné vedení,“ říká ředitelka muzea PhDr. Miloslava Havlíčková.

„Část naší práce se přesunula do on-line prostoru, kde se snažíme vyjít s muzejními sbírkami a věděním k lidem, když nemohou oni k nám, ale především je také pobavit a dodávat naději. Což je v této nelehké době určitě důležité,“ dodává M. Havlíčková.

Po zveřejnění fotonávodu na výrobu Morany, kvízu z expozice historických kočárků a virtuální prohlídky výstavy Kapucíni na Mělníku teď muzejní pedagožka připravuje cyklus o lidových zvycích pašijového týdne na Mělnicku a Podřipsku. Příspěvky postupně zveřejníme na facebooku a webu. Součástí bude i série jarních hádanek pro děti.

Zároveň na sociálních sítích spustíme výzvu #krasliceproradost, která alespoň pomyslně nahradí zrušený Velikonoční jarmark. Letos to měl být již 14. ročník. Na muzejním facebooku a instagramu zveřejníme návod na zdobení vajíček voskovým reliéfem a budeme očekávat, že se s námi naši sledovatelé podělí o své kraslice, ať už zdobené touto starou technikou nebo jakoukoliv jinou. Fantazii se meze nekladou, jde o radost z tvoření!

Pracovníci muzea věří v lepší zítřky

V době uzavření nezahálejí ani odborní pracovníci muzea. Probíhají editorské práce na nové publikaci, kterou muzeum vydá společně s MAS Vyhlídky do konce roku. Téma je zatím tajemstvím. Milovníci historie, pověstí a záhad se však rozhodně mají na co těšit. Pokračují některé záchranné archeologické výzkumy nutné k průběhu stavebních řízení, chystáme malý vhled do archeologického depozitáře on-line. Svépomocí jsme ušili roušky pro své zaměstnance, jejich rodinné příslušníky a další potřebné osoby. Probíhají technické a úklidové práce.

Intenzivně postupuje příprava výstavy k 200. výročí narození známého sochaře Václava Levého, který je autorem skalních plastik na Liběchovsku. Výstava by měla proběhnout s dalšími doprovodnými akcemi v září. Nezapomínáme ani na oslavy výročí 1100 let od smrti kněžny sv. Ludmily, jejichž centrem se má stát město Mělník na konci září. Zatím nerušíme ani letní akce a s vírou v lepší zítřky plánujeme společně s partnery program na další roky. Těšíme se, až se brány muzea opět otevřenou. My budeme připraveni!

Kristýna Frelichová

Regionální muzeum Mělník